سواريز : أردت أن أختفي من العالم بعد مباراة ليفربول

وكالات / سما /

ظهر الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني ومنتخب أوروجواى أمام وسائل الإعلام لأول مرة بعد غياب طويل تحديداً منذ خروج النادي الكتالوني المؤلم من دوري أبطال أوروبا على يد بطل المسابقة ليفربول الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

وتحدث لويس سواريز مع شبكة “فوكس سبورت” العالمية لأول مرة عن شعوره بعد خروج برشلونة المهين على يد ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وبعدها الخسارة برباعية في الإياب على ملعب أنفيلد.

واعترف لويس سواريز أن مباراة العودة ضد ليفربول هى الأسوأ في تاريخه ومسيرته مع ذكريات بطولة كأس العالم البرازيل 2014، حيث أشار أن آثار الهزيمة تؤلمه حتى وقتنا هذا.

وصرح لويس سواريز قائلاً:” لم أتخيل أبداً أن هذا يمكن أن يحدث، لقد فكرت دائماً أننا برشلونة وأننا نستطيع التسجيل في مرمى أى فريق وفي أى مكان، ولكن هذا لم يحدث”.

وتابع لويس سواريز حديثه قائلاً:” الأيام التي تلت خسارتنا من ليفربول كانت الأسوأ في مسيرتي وتاريخي على الإطلاق مع ذكريات كأس العالم 2014، لم أحب حتى الظهور مع أطفالي”.

وأنهى سواريز حديثه عن مباراك ليفربول في دوري الأبطال قائلاً:” التفكير فيها كان قاتلاً أردت وقتها فقط أن أختفي عن هذا العالم”.