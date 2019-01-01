بالفيديو.. البرازيل تتخطى بوليفيا بسهولة في افتتاح كوبا أمريكا

وكالات / سما /

حقق منتخب البرازيل فوزًا سهلًا على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة سجلها كل من فيليب كوتينيو في مناسبتين والنجم الجديد الشاب، إيفرتون سواريز في افتتاح بطولة كوبا أمريكا لعام 2019.

وكان الشوط الأول من المباراة مملًا للغاية بين المنتخبين حيث كان الضيوف في تلك المباراة متراجعين دفاعيًا بينما كانت هجمات منتخب البرازيل على استحياء وبدون خطورة حقيقة.

وفي الشوط الثاني دخل مستضيف البطولة، منتخب البرازيل الذي يسعى لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخ السليساو بكل قوة ليسجل الهدف الأول عن طريق فيليب كوتينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وبعدها وسريعًا تمكن نفس اللاعب من تسجيل هدف رأسي في شباك منتخب بوليفيا بعد عرضية مميزة من روبيرتو فيرمينو، الذي استقبل تمريرة رائعة من ريتشارليسون نجم نادي إيفرتون الإنجليزي.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة تمكن إيفرتون سواريز لاعب نادي جريميو والنجم الشاب للمنتخب البرازيلي من تسجيل الهدف الثالث بعد دخوله بدقيقة واحدة مستغلًا مهارة رائعة ليمر من دفاع البوليفيين بسهولة ويسدد كرة صاروخية في الشباك.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الاولى في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تضم أيضًا كل من منتخب بيرو ومنتخب فنزويلا حيث سيتواجهان مساء اليوم.