  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيرات يهددن بالشروع في إضراب مفتوح الشهر المقبل

السبت 15 يونيو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري ابو بكر أن الأسيرات القابعات في سجن الدامون، هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في الاول من تموز القادم، احتجاجاً على ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وقال ابو بكر لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم السبت، ان مطالب الاسيرات تتمثل بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، واصلاح مرافق القسم وتطويرها.

وحول اضراب اسرى عسقلان الذي اعلنوا نيتهم الشروع به غدا الاحد، قال ابو بكر ان هناك مفاوضات ستتضح نتائجها مساء اليوم تجري بين الاسرى وادارة السجون.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: يكشف حدثا غير عادي حصل على حدود غزة اليوم

الوسطاء نقلوا رسائل تطمينية للفصائل باستمرار تطبيق التفاهمات وادخال الأمول القطرية

قناة عبرية: ما جرى اليوم لن يقودنا لتصعيد وتكشف عن موعد زيارة العمادي لغزة

معاريف تكشف عن فحوى رسالة ابلغتها حماس لملادينوف خلال لقائهما اليوم

بيان هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

القواسمي لـ"سما : ما حدث بالأمس مع الراحل عرفات يحدث اليوم مع الرئيس ابو مازن

جنرال إسرائيلي: هذا الصيف سنصل إلى مواجهة عسكرية وليس علينا انتظار الجانب الآخر

الأخبار الرئيسية

كوخافي ونتنياهو في قاعدة عسكرية إسرائيلية

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية

هنية وميلادينوف

هنية لميلادينوف : لا نعرف من أطلق الصاروخين و سنحاسبه

هكذا قادت المخابرات المصرية اتصالات مكثفة ومنعت اندلاع مواجهة موسعة

نتنياهو

تقرير : الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد وتغيير السياسة المتبعة مع قطاع غزة

ليبرمان: سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل