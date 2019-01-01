الأسيرات يهددن بالشروع في إضراب مفتوح الشهر المقبل

رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري ابو بكر أن الأسيرات القابعات في سجن الدامون، هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في الاول من تموز القادم، احتجاجاً على ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وقال ابو بكر لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم السبت، ان مطالب الاسيرات تتمثل بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، واصلاح مرافق القسم وتطويرها.

وحول اضراب اسرى عسقلان الذي اعلنوا نيتهم الشروع به غدا الاحد، قال ابو بكر ان هناك مفاوضات ستتضح نتائجها مساء اليوم تجري بين الاسرى وادارة السجون.