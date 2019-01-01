أوقاف القدس تنفي إلغاء مهام الأئمة الراتبين في مُصليات المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

نفت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، اليوم السبت، إلغاء مهام الأئمة الراتبين في مصليات المسجد الأقصى المبارك، ووصفت الخبر بـ"العاري عن الصحة جملة وتفصيلاً".

ونفى مدير عام الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب التميمي الخبر، قائلا: انه "لا يمكن إلغاء الإمام الراتب وهذا افتراء على الأوقاف".

وأكد مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني عدم صحة هذه الأنباء، وان الاوقاف الاسلامية في القدس تحافظ على المسجد الاقصى المبارك، وتتخذ من المصلين والمقدسيين درعا واقيا لها وللمسجد الاقصى المبارك.