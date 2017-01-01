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البريد الأردني يطرح طابعا تذكاريا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

السبت 15 يونيو 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البريد الأردني يطرح طابعا تذكاريا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"


القدس المحتلة / سما /

طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2019 للبيع المباشر للجمهور اعتبارا من غد الاحد، حسبما أفاد الناطق الاعلامي باسم الشركة زهير العزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت عن العزة قوله إن الاصدار والذي يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، يشمل فئة واحدة بقيمة 80 قرشا.

وأشار إلى أن الاصدار متوفر في قسم هواة جمع الطوابع في مبنى الشركة.

وفي أيار/مايو 2018، نقلت السفارة الأمريكية مقرها من تل أبيب إلى القدس، تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون ثان/يناير 2017، أن بلاده تعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ولاقت الخطوة الأمريكية تنديدًا دوليًا واسعًا، فيما قامت القيادة الفلسطينية على إثرها بقطع اتصالاتها مع واشنطن.

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