  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية لميلادينوف : لا نعرف من أطلق الصاروخين و سنحاسبه

السبت 15 يونيو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية لميلادينوف : لا نعرف من أطلق الصاروخين و سنحاسبه


غزة / سما /

زعمت مصادر عبرية نقلا  مصادر فلسطينية في قطاع غزة بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، ابلغ نيكولاي ملادينوف – مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، بأن الجهات الأمنية التابعة لحركة حماس تجري تحقيقات معمقة لمعرفة من الذي أطلق الصاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية من اجل محاسبته.

وفقا لتلفزيون "i24news" الاسرائيلي أكد هنية لملادينوف ان حركة حماس لم تطلق الصاروخين وإنها معنية باستمرار التهدئة المبرمة مع إسرائيل وان حركته غير معنية بإجهاض المساعي الرامية الى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين.

وقالت ذات المصادر، ان ملادينوف من ناحيته وعد إسماعيل هنية بأن يصل المبعوث القطري ويدخل قطاع غزة الأسبوع القادم حاملا المنحة المالية القطرية وان إسرائيل حملته رسالة بأنها معنية باستمرار التهدئة.

#حماس #ميلادينوف #صاروخ #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: يكشف حدثا غير عادي حصل على حدود غزة اليوم

الوسطاء نقلوا رسائل تطمينية للفصائل باستمرار تطبيق التفاهمات وادخال الأمول القطرية

قناة عبرية: ما جرى اليوم لن يقودنا لتصعيد وتكشف عن موعد زيارة العمادي لغزة

معاريف تكشف عن فحوى رسالة ابلغتها حماس لملادينوف خلال لقائهما اليوم

بيان هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

القواسمي لـ"سما : ما حدث بالأمس مع الراحل عرفات يحدث اليوم مع الرئيس ابو مازن

جنرال إسرائيلي: هذا الصيف سنصل إلى مواجهة عسكرية وليس علينا انتظار الجانب الآخر

الأخبار الرئيسية

كوخافي ونتنياهو في قاعدة عسكرية إسرائيلية

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية

هكذا قادت المخابرات المصرية اتصالات مكثفة ومنعت اندلاع مواجهة موسعة

نتنياهو

تقرير : الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد وتغيير السياسة المتبعة مع قطاع غزة

ليبرمان: سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل

الحية: غزة لن تقبل التراجع ووفدًا قطريًا وآخر مصريًا سيصلان غزة السبت والأحد