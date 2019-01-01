هنية لميلادينوف : لا نعرف من أطلق الصاروخين و سنحاسبه

غزة / سما /

زعمت مصادر عبرية نقلا مصادر فلسطينية في قطاع غزة بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، ابلغ نيكولاي ملادينوف – مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، بأن الجهات الأمنية التابعة لحركة حماس تجري تحقيقات معمقة لمعرفة من الذي أطلق الصاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية من اجل محاسبته.

وفقا لتلفزيون "i24news" الاسرائيلي أكد هنية لملادينوف ان حركة حماس لم تطلق الصاروخين وإنها معنية باستمرار التهدئة المبرمة مع إسرائيل وان حركته غير معنية بإجهاض المساعي الرامية الى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين.

وقالت ذات المصادر، ان ملادينوف من ناحيته وعد إسماعيل هنية بأن يصل المبعوث القطري ويدخل قطاع غزة الأسبوع القادم حاملا المنحة المالية القطرية وان إسرائيل حملته رسالة بأنها معنية باستمرار التهدئة.