ريكسوس تعين مديرًا عامًا إقليميًا جديدًا لفنادقها في الامارات

ابو ظبي /سما/

أعلنت مجموعةفنادق ريكسوس بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين السيد جينك أونفيردي مديراً عاماً إقليميًا للمجموعة. حيثسيتولى الإشراف على كافة العمليات اليومية لدى منشآتريكسوس الفاخرة الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي، وريكسوس بريميوم دبي جميرا، وريكسوس باب البحر برأس الخيمةوريكسوس جزيرة السعديات الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وقبيل تعيينه في المنصب الجديد، شغل جينك منصب مدير عام مجموعة فنادق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي وريكسوس بريميوم دبي عام 2018، وقد نحج بتحقيقسلسلة من الإنجازات الهامة منذ انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2012 للعمل مع فنادق ريكسوس. وأبرزها الإشراف على مرحلة ما قبل افتتاح ريكسوس النخلة دبي كمدير للعمليات عام 2016، كما تم تعيينه قائدًالمشروع مرحلة ما قبل افتتاح ريكسوس بريميوم دبي عام 2017.

ولم يكن تكريم منشآت ريكسوس الأربعة في الإمارات ضمن فعالية جوائز السفر العالمية المرموقة التي أقيمت مؤخراً، محض مصادفة. فقد حاز ريكسوس النخلة دبي على جائزة أفضل منتجع "لايف ستايل" في الشرق الأوسط، بينما حصل ريكسوس بريميوم دبي على جائزة أفضل الفنادق المعروفة في الشرق الأوسط، وحصد ريكسوس جزيرة السعديات لقب أفضل منتجع جديد في الشرق الأوسط 2019، وفاز ريكسوس باب البحر بلقب "أفضل الفنادق التي تعمل وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات في الشرق الأوسط". وتعكس هذه الجوائز المهارات القيادية المذهلة لدى تشينك والتي ساهمت في نجاح ونمو فنادق ريكسوس في منطقة الخليج.

معلومات للمحررين:

عن فندق ريكسوس باب البحر:

يقع فندق ريكسوس باب البحر على شاطئ جزيرة المرجان الساحرة، وهي جزيرة اصطناعية تقع في إمارة رأس الخيمة، أحد أفضل كنوز دولة الإمارات العربية المتحدة الدفينة. متبعًا نمط شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي، يتألف ريكسوس باب البحر من ثلاثة مباني هرمية، متصلة ببعضها البعض مكونةً وحدةً متكاملة تتوسطها بركة سباحة ضخمة وباحة مركزية. ويتضمن المنتجع العديد من المرافق المتصلة بواسطة طرق مائية. ويتضمن 650 غرفة وجناح، يطل معظمها على مياه الخليج العربي الرائعة، وجزرة المرجان وشاطئ رأس الخيمة. كما يوفر ريكسوس باب البحر مرافق ضخمة خاصة بالمؤتمرات والفعاليات، وطيف واسع من خيارات المطاعم والمقاهي، إلى جانب "أنجانا سبا" حيث الحمام التركي على أصوله وبرك السباحة الخارجية التي تمتاز بخاصية التحكم بدرجة حرارة المياه. بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المتنوعة كالرياضات المائية، وملاعب التنس الأرضي، ونادي الأطفال والمراهقين، والنادي الليلي. إن ريكسوس باب البحر هو أولى المنشآت التي تعمل وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي في الإمارات. ويتيح المنتجع للمنطقة فرصة استكشاف هذا المبدأ في جنة السعادة والراحة والاستجمام.

عن مجموعة ريكسوس الترفيهية:

تعد مجموعة “فنادق ومنتجعات ريكسوس”، التي تأسست عام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نمواً في العالم. وهذا بفضل إتاحة مجموعة ريكسوس لنزلائها أرقى معايير الضيافة التركية التي لا تضاهى وسط محيط فاخر ويصل عدد فنادق المجموعة التي تأسست في أنطاليا إلى 26 فندق في مختلف الدول من بينها تركيا و دولة الإمارات و كرواتيا و سويسرا و مصر و كازاخستان.

تتميز فنادق ريكسوس بمواقعها المميزة وبتجربة مبتكرة تمزج بين معالم الضيافة القديمة والحديثة مقدمة من قبل حوالي 10,000 موظف. وتم تصميم وتجهيز فلل ريكسوس بأحدث التقنيات الفخمة ليحظى الضيوف بتجربة العطلات الفاخرة وتضم كافة فنادق ريكسوس العالمية مراكز للياقة البدنية وأندية صحية مع حمام تركي تقليدي وأرقى المرافق والخدمات في وسط أجواء مفعمة بالراحة. ويرتاد فنادق المجموعة من قبل نخبة الضيوف المميزين من جميع أنحاء العالم.

ونظراً إلى الشهرة المميزة التي اكتسبتها في مجال الضيافة والخدمة الشخصية التي تراعي أدق التفاصيل والمطابخ الفاخرة، فقد حازت “فنادق ريكسوس” على تقديرات عالمية وتصنيفات رفيعة من مؤسسات متخصصة، مثل “جائزة الخمسة نجوم الماسية الأمريكية للضيافة”، و” كونديه ناست”، و” أعظم فنادق العالم”. وتفضل وكالات السفر البارزة ومنظمي الرحلات السياحية اختيار فنادق مجموعة ريكسوس.

للمزيد من المعلومات عن الشركة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com

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