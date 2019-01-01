اتحاد نقابات عمال فلسطين يشارك بمؤتمر منظمة العمل الدولية

شارك الاتحاد العام للنقابات في وفد دولة فلسطين الذي ضم رئيس الوزراء ووزير العمل الفلسطيني ورئيس الغرفة التجارية في مؤتمر العمل الدولي.

وضم الوفد العمالي برئاسة الامين العام للاتحاد شاهر سعد وامين سر الاتحاد الدكتور اشرف الاعور وعائشة حموضة عضو الامانة العامة.

وعلى هامش المؤتمر قام الوفد العمالي بعقد سلسة الاجتماعات مع العديد من النقابات الدولية والعربية جلسات مع العديد من ممثلين الدول الصديقة، كان هدفها دعم فلسطين في هذا المؤتمر، وضرورة ان تتضمن كلمات الوفود قضية فلسطين ووضع القضية الفلسطينية كقضية جوهرية عامة بالعديد من الوفود النقابية العربية والدولية منها اتحاد نقابات بلجيكا واتحاد نقابات النرويج واتحاد نقابات فرنسا واتحاد نقابات بريطانيا.

كما وشارك الاتحاد وفريق العمال في العديد من لقاءات وزير العمل الفلسطيني مع الدول المشاركه بالمؤتمر الدولي منها دولة عمان والاردن.

وشارك الامين العام للاتحاد في اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير العمل مع مدير عام منظمة العمل الدوليه جاي رايدر وتناولوا كافة القضايا التي يواجهها عمال فلسطين من معاناه واضطهاد على الحواجز، اضافة الى عمليات استهداف عمالنا وقتلهم بدم بارد.

وناقش الوفد العمالي مع رئيس الوزراء الفلسطيني في اجتماع ضم وزير العمل الفلسطيني وسفير دولة فلسطين في جينيڤ ورئيس الغرفة التجارية في فلسطين، حيث تم طرح كافة القضايا التي تهم الطبقة العاملة والدور الدولي الذي يلعبه الاتحاد العام للنقابات في دعم القضية الفلسطينية، ووضعها على أجندة المنظمات الدولية، حيث ثمن دولة رئيس الوزراء الدور يحظى بها الاتحاد العام للنقابات دولياً والعلاقات الدولية والاحترام التي يتمتع به الاتحاد العام للنقابات.

وقدم رئيس الوزراء استعداده التام للعمل الجاد في علاج العديد من القضايا التي تهم الطبقة العاملة، واهمها الحد الادنى للاجور وايجاد فرص عمل كما وتعهد بأن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شريكاً حقيقياً للحكومة للنهوض بالطبقة العاملة.