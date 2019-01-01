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قوات القمع تقتحم قسم الأسرى في معتقل "عسقلان"

السبت 15 يونيو 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسم الأسرى في معتقل "عسقلان"


رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال فجراً قسم الأسرى في معتقل "عسقلان"، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب لمقتنياتهم.  

وقال نادي الأسير إن عملية القمع هذه تأتي قبيل شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام -معركة "المجدل" -والذي من المقرر أن يُنفذ يوم غد الأحد الموافق السادس عشر من حزيران 2019، وذلك لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية المتصاعدة منذ نهاية شهر نيسان الماضي.

وحدد الأسرى جملة من مطالب الإضراب أبرزها: وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، علاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء مختصين، تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم، تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم، تبديل محطات التلفزيون، عودة ممثل المعتقل، إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب، توفير غرفة لتجهيز الطعام، زيادة أوقات الفورة، التصوير مع الأهل والزوجة، إعادة تشغيل الماء الساخن خلال ساعات النهار،  تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل، السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عسقلان"، (46) أسيراً يقبعون في قسم وحيد للأسرى الأمنيين.

#نادي الأسير

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