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الخليل: مستوطنون يستولون على محل تجاري في البلدة القديمة

السبت 15 يونيو 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استولى مستوطنون، اليوم السبت، على محل تجاري تعود ملكيته لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية، بجانب سوق الخضار القديم، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وقال رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن : ان المحل الذي استولى عليه المستوطنين تعود ملكيته لوزارة الاوقاف، وهو مؤجر للمواطن ابو خالد ابو عيشة، ويقع المحل خلف مسجد الاقطاب في البلدة القديمة بمدينة الخليل بجوار سوق الخضار المركزي القديم المغلق بأمر عسكري منذ عام 2001".

واوضح جحشن، ان المحل المستولى عليه يقع بمحاذاة مستوطنة "ابرهام افينو" المقامة على اراض محتلة، وان المستوطنين اغلقوا الباب الرئيسي للمحل وغيروا في معالمه.

وقال المحامي جحشن انه حاول تقديم شكوى من خلال المستأجر، لدى شرطة الاحتلال لكن الشرطة اخذت تماطل وتسوف بحجج واهية، وادعاءات كاذبة، وانهما لم يتمكنا حتى اعداد هذا الخبر من تقديم الشكوى لكنهم يعملون على متابعة ذلك من الناحية القانونية.

#مستوطنون

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