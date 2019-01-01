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سي إن إن: إيران أطلقت صاروخًا على طائرة مسيرة أميركية

السبت 15 يونيو 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: إيران أطلقت صاروخًا على طائرة مسيرة أميركية


وكالات

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن البحرية الإيرانيّة أطلقت صاروخًا على طائرة أميركيّة مسيرّة، فجر الخميس، قبيل الهجوم على الناقلتين، بحسب شبكة "سي إن إن".

وبسحب المسؤول الأميركي، فإنّ الطائرة المسيرة كانت قد رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط في بحر عُمان، بين عُمان وإيران.

والكشف الأميركي حول الأحدث ضمن سلسلة التصريحات الأميركيّة بخصوص ما يجري في المياه العربيّة، بعدما اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستندًا إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إنّ "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفًا "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع، الخميس، قرب مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة أخرى مسؤوليتها.

وأضاف ترامب أن إيران ليس بوسعها إغلاق مضيق هرمز، مستدركًا بأن ذلك إن حدث "فلن يستمر طويلًا".

وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأميركي أن بلاده لن تتعاطى مع الحادث "برفق"، ردّ على سؤال حول كيفية كبح إيران بالقول: "سنرى".

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه لـ"رويترز" إن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من سحب ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" المعطوبة في خليج عمان.

ولم يفصح المسؤول الأميركي عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بالموقف الذي ذكره بين الزوارق الإيرانية السريعة وقاربي القطر اللذين كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدا بعد تعرضها لأضرار.

وقبل ترامب، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد صرّح الخميس، بأن إيران هي التي تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، من دون أن يقدّم دليلًا ملموسًا، قبل أن تنشر القيادة المركزية للجيش الأميركي، صباح اليوم التالي، مقطع الفيديو الذي استند إليه ترامب في حديثه.

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