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على شفا عملية عسكرية واسعة

تقرير : الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد السياسة المتبعة مع قطاع غزة

السبت 15 يونيو 2019 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد السياسة المتبعة مع قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

بعد يوم من الحرائق والتظاهرات على الجدار الحدودي مع غزة، أفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان الجيش الإسرائيلي حذر من ان الأوضاع في قطاع غزة قابلة للانفجار أكثر من أي وقت مضى ويقول ان إسرائيل قد تكون على شفا عملية عسكرية واسعة في غزة وان الجيش الإسرائيلي لديه استعداد ان يوصي الحكومة الاسرائيلية باتباع تعامل أكثر صرامة مع القطاع.

وذكر التقرير ان مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون انه يجب التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة مبان واستهدافها أيضا حتى لو أسفر الاستهداف عن شهداء .

وقال مسؤول عسكري للقناة خدم على مدار سنوات كثيرة في القطاع أن كل شيء مرتبط بخيط رفيع وان الأوضاع يمكن ان تتصاعد بشكل دراماتيكي.

ليس من المؤكد ان تتجه دولة إسرائيل وفقا للتقرير قبل الانتخابات الى القيام بعملية كبيرة في القطاع لكن الجيش يريد ان يعرض امام المستوى السياسي نهجا جديدا، حول تشدد كبير وصرامة أكثر شدة في نشاطاته.

واشتعلت امس 7 حرائق جراء البالونات الحارقة من غزة بمناطق مختلفة في جنوب اسرائيل، فيما أصيب 46 فلسطينيا في المواجهات على الجدار الحدودي.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #قصف

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