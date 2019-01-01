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جيش الاحتلال يطالب بإيقاف التحذيرات "الصواريخ التحذيرية" قبل مهاجمة المباني بقطاع غزة

الجمعة 14 يونيو 2019 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطالب بإيقاف التحذيرات "الصواريخ التحذيرية" قبل مهاجمة المباني بقطاع غزة


غزة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن هناك مطالبات داخل جيش الاحتلال بإيقاف التحذيرات "الصواريخ التحذيرية"  قبل مهاجمة المباني في قطاع غزة

وقال روني دانيال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية،  " تعتقد مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه يجب إيقاف التحذيرات قبل مهاجمة المباني "الصواريخ التحذيرية"، وأنهم يجب أن يقصفوا المباني حتى لو كانت هناك خسائر كبيرة".

وبحسب القناة،  فأن "الجيش الإسرائيلي يحذر من أن الوضع في قطاع غزة أصبح أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، ويقولون إننا أمام نشاط مكثف في قطاع غزة".

وأضافت القناة 12 العبرية،  إن جيش الاحتلال يستعد لتغيير السياسة تجاه حماس ويتوقع أن يوصي الحكومة بعمل أكثر صرامة في غزة، وفق قولها.

ويشهد قطاع غزة توتر امني نتيجة مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات المبرمة بين اسرائيل و الفصائل بغزة بوساطة اممية ومصرية.

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