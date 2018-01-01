إسرائيل تطالب عشر دول بوقف تمويلها لمنظمات تشجع مقاطعتها

القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد اردان نظيريه في عشر دول بوقف تمويل منظمات تنشط لمقاطعة إسرائيل.

وتوجه اردان وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الى اسبانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة، النرويج، فرنسا، البرازيل، الهند، المانيا وبريطانيا.

وكانت هيئة التدقيق المالي في الاتحاد الأوروبي نشرت في كانون اول/ديسمبر 2018 تقريرا شاملا ذكر ان هناك عدم شفافية في التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمنظمات الغير حكومية.

وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رأت ان التقرير يؤكد بأن الطريقة الحالية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لتحويل الأموال غير موثوق بها، ويجب على الاتحاد الأوروبي ان يقوم بمراقبة صارمة للطريقة التي يتم بها تحويل الأموال للمنظمات.

ولذلك توجه اردان الى مفوض الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر وطلب منه فحص ما اذا كانت الأموال التي تم تحويلها للمنظمات الفلسطينية استخدمت لتشجيع مقاطعة إسرائيل، والامتناع عن تحويل الأموال مستقبلا الى المنظمات التي تشجع المقاطعة ضد إسرائيل.