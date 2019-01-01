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"يعالون" يهاجم "نتنياهو" ويصفه بالفاشل

الجمعة 14 يونيو 2019 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يعالون" يهاجم "نتنياهو" ويصفه بالفاشل


القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق "موشيه يعالون"، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووصفه بالفاشل في مواجهة المخاطر الأمنية القادمة من غزة.

وأضاف يعالون أن نتنياهو، يتخلى عن أمن بلاده، وأن مستوطنات الجنوب الإسرائيلي "غلاف غزة "، تعاني من إهمال رئيس الوزراء، والذي يجب أن يلتفت إليهم ويولي الاهتمام الكافي بهم.

وطالب يعالون، بضرب حركة حماس بكل قوة والعودة لسياسة اغتيال قادتها.

وقال يعالون في حديث للإذاعة العبرية، إنه يجب على حركة حماس أن تدفع ثمنا باهظا، بما في ذلك الاغتيالات الانتقائية لقادتها، بسبب استمرارها في إطلاق الصواريخ.

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