بيان هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

رام الله / سما /

أصدرت اللجنة المكلفة في التحقيق مع راضي ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات، على خلفية مشاركة مستوطنين في حفل زفاف نجله.

وقالت مفوضية التعبئة والتنظيم و اقليم رام الله والبيرة بحركة فتح، في بيانها، إن اللجنة قررت فصل راضي ناصر من الحركة بشكل قطعي".

وفيما يلي نص البيان كاملا:

هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

قرارات اللجنة المكلفة في التحقيق مع المدعو راضي ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس و المكونه من اقليم رام الله والبيرة و مفوضية التعبئة والتنظيم ما يلي :

اولا / فصل راضي ناصر من حركة فتح بشكل قطعي

ثانيا / العمل على حجب الثقة عنه في المجلس القروي دير قديس لانه مرشح حركة فتح للمجلس

ثالثا / احالة اسماء الذين شاركوا في العرس مع المستوطنين في دير قديس الى الجهات الأمنية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم

حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"

مفوضية التعبئة والتنظيم و اقليم رام الله والبيرة

14/6/2019