الشرطة تقبض على شخص بتهمة "اختلاق الجرائم" بضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

ألقت الشرطة اليوم الجمعة، القبض على شخص بتهمة "اختلاق الجرائم" بعد ادعائه بقيام مجهولين بإطلاق النار عليه وسرقة مبالغ مالية كبيرة منه فجر اليوم بالقرب من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة فجر اليوم تفيد بوصول مواطن الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله مصاب بعيار ناري بالكتف من قبل مجهولين، على الفور توجه فريق من شرطة المباحث الى المصاب، وبسماع أقواله أفاد "بأن مجهولين يستقلون مركبتين اعترضوا طريقه بينما كان يقود مركبته وأطلقوا النار عليه وقاموا بسلبه مبالغ مالية كبيرة ولاذوا بالفرار".

واضافت، أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال المشتكي واختلاقه للجريمة، وبعد مواجهته بالحقائق بعدم وقوع اعتداء عليه، أفاد بأنه قام بإطلاق عيار ناري على نفسه للتهرب من دفع الديون التي عليه.

وأكد البيان، إحالة المشتبه به للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا بعد تلقيه العلاج اللازم .