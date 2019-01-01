أبو الغيط: لابد من تصدي المجتمع الدولي للممارسات الاسرائيلية الرامية إلى نسف أسس التسوية بشأن القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية تصدي المجتمع الدولي للممارسات الاسرائيلية التي ترمي إلى نسف أسس التسوية المستقرة والمتعارف عليها للقضية الفلسطينية وتسعى إلى شرعنة احتلال الأرض الفلسطينية.

وأكد الأمين العام، خلال لقائه السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في نيويورك، ضرورة إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام اسرائيل بتنفيذها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي، في تصريح له اليوم الجمعة، "إن اللقاء شهد تناول آخر التطورات المتصلة بالأزمات في المنطقة".