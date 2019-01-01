  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو الغيط: لابد من تصدي المجتمع الدولي للممارسات الاسرائيلية الرامية إلى نسف أسس التسوية بشأن القضية الفلسطينية

الجمعة 14 يونيو 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: لابد من تصدي المجتمع الدولي للممارسات الاسرائيلية الرامية إلى نسف أسس التسوية بشأن القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية تصدي المجتمع الدولي للممارسات الاسرائيلية التي ترمي إلى نسف أسس التسوية المستقرة والمتعارف عليها للقضية الفلسطينية وتسعى إلى شرعنة احتلال الأرض الفلسطينية.

وأكد الأمين العام، خلال لقائه السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في نيويورك، ضرورة إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام اسرائيل بتنفيذها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي، في تصريح له اليوم الجمعة، "إن اللقاء شهد تناول آخر التطورات المتصلة بالأزمات في المنطقة".

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

الوسطاء نقلوا رسائل تطمينية للفصائل باستمرار تطبيق التفاهمات وادخال الأمول القطرية

بالصور: مستوطنون يرفعون "فوق الأكتاف" خلال عُرس فلسطيني برام الله

جنرال إسرائيلي : هذا أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة

مسؤول اسرائيلي : لو تم محو 40 مبنى شاهقًا في وسط غزة لما تم إطلاق الصاروخ

معاريف تكشف عن فحوى رسالة ابلغتها حماس لملادينوف خلال لقائهما اليوم

"ديسكو وبار حلال" في ملهى ليلي آخر صيحات الترفيه في السعودية!

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل

الحية: غزة لن تقبل التراجع والفصائل ستبقى تقاوم ووفدًا قطريًا وآخر مصريًا سيصلان غزة السبت والأحد

اصبات خلال قمع الاحتلال للمواطنين شرقي القطاع

الراحل عرفات والرئيس عباس

القواسمي لـ"سما : ما حدث بالأمس مع الراحل عرفات يحدث اليوم مع الرئيس ابو مازن

جنرال إسرائيلي: هذا الصيف سنصل إلى مواجهة عسكرية وليس علينا انتظار الجانب الآخر