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ليبرمان: سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل

الجمعة 14 يونيو 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل


القدس المحتلة / سما /

كشف افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا، وزير الحرب الاسبق، مساء اليوم الجمعة، عن موعد تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة .

وقال ليبرمان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "يستمر الاستسلام لحماس، ورد الحكومة الإسرائيلية على الأضرار المباشرة التي لحقت بمبنى يشيفا في سديروت أمس، أنه سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "مفزاك لايف" العبري ان المبعوث القطري السفير محمد العمادي تلقى امس الاربعاء رسالة رسمية من اسرائيل بعدم الحضور إلى قطاع غزة في الايام المقبلة لتوزيع الاموال التي تتبرع بها قطر الى سكان القطاع.

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 اوضح الموقع  ان هذه الخطوة تأتي لمنع إدخال الاموال القطرية رداً على اطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة.

وكان جيش الاحتلال قرر مساء الاربعاء فرض حصاراً بحرياً على قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وذكرت المتحدث باسم جيش الاحتلال انه في اعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة فقد تقرر فرض حصار بحري على القطاع.

وكانت قناة كان العبرية، علقت مساء الاربعاء، على تكثيف اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واعتبرت ذلك بتصعيد متعمد من حماس.

وقال  روعي شارون المعلق العسكري لقناة "كان" العبرية،  إن "تكثيف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة ، هو تصعيد متعمد من طرف حماس ، على عكس ما حدث في الماضي".

وأضاف: أن "الجيش الإسرائيلي لم يرد بعد على إطلاق البالونات، لكن من المتوقع أن يرد هذه المرة بعد تصاعد إطلاقها واندلاع حرائق عديدة اليوم". 

وفي وقت سابق من امس زعمت وسائل اعلام عبرية، اندلاع 12 حريقا ، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة تجاه مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية في الغلاف الحدودي للقطاع .

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