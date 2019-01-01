إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري والتي خرجت اليوم الجمعة، تنديدا بما يسمى "صفقة القرن"، ورفضا لعقد ورشة المنامة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالثوابت الوطنية، ومحاولات الالتفاف على حقوق شعبنا.