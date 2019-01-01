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الرئيس يمنح البروفيسور الألماني نورمان بيش شهادة تقدير لجهوده في دعم القضية الفلسطينية

الجمعة 14 يونيو 2019 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح البروفيسور الألماني نورمان بيش شهادة تقدير لجهوده في دعم القضية الفلسطينية


رام الله / سما /

 سلمت سفيرة دولة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس، عضو البرلمان السابق لحزب اليسار، مسؤول العلاقات الخارجية فيه، أستاذ القانون الدولي في جامعة هامبورغ البروفيسور نورمان بيش، شهادة تقدير من الرئيس محمود عباس، لجهوده في دعم القضية الفلسطينية ونصرة حقوق شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي أقامته السفارة للبروفيسور بيش، ضم عددا من أعضاء البرلمان الألماني، ونشطاء سلام، ومتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وأشادت دعيبس بجهود البروفيسور بيش في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، من خلال موقعه داخل الحزب سابقاً وعمله كبروفيسور للقانون الدولي، وشكرته على دعمه المتواصل لحقوق شعبنا في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجمعه تبرعات وأدوية ومعدات طبية من أجل نقلها لقطاع غزة.

كما قدمت دعيبس للبروفيسور بيش هدية رمزية عبارة عن مجسم لمدينة القدس نظراً لدفاعه المستمر عنها.

بدوره، سرد بيش محطات دفاعه عن القضية الفلسطينية التي استمرت مدة خمسين عاماً، ومناوراته مع الحكومة الألمانية حول القضية الفلسطينية، وتصميمه في التصدي لأية قرارات لا تتوافق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

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