رضوان: تصريحات فريدمان عنصرية وانحياز للاحتلال

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن تظاهرات الجمعة وخروج الالاف من الفلسطينيين في جمعة (لا لضم الضفة) يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

ورفض رضوان في كلمة له على هامش مسيرات العودة تصريحات السفير الأمريكي فريدمان الذي دعا الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية، معتبراً أن هذه التصريحات العنصرية تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال وتشجيعاً للعدوان على شعبنا الفلسطيني.

وجدد رفض الفصائل لصفقة القرن وكل مخرجاتها السياسية والاقتصادية والأمنية داعيا إلى مقاطعة ورشة البحرين التي تعتبر فصلاً من فصول صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر التطبيع مع الاحتلال جريمة وطعنة غادرة لتضحيات وشهداء أبناء شعبنا والاحتلال هو العدو الأوحد لأمتنا.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني والتبرؤ من اتفاقيات أوسلو وضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وحذر رضوان الاحتلال من المراوغة والتهرب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة وهو يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدا على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.