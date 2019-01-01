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الهيئة الوطنية تعلن شعار الجمعة القادمة وتؤكد الضفة لن تهود

الجمعة 14 يونيو 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تعلن شعار الجمعة القادمة وتؤكد الضفة لن تهود


غزة / سما /

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار احتتام فعاليات جمعة "الضفة لن تهود بل سنحميها بدمائنا وليخرس المستوطن فريدمان"

ودعت الهيئة الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة القادمة التي تحمل عنوان "الارض مش للبيع" داعية جماهير شعبنا في غز –الضفة الغربية –الداخل الصامد48-المخيمات بالشتات للتصدي للمؤامرة وردا على سماسرة المرحلة ومؤتمر الهزيمة في المنامة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الاسير المحرر من الضفة الغربية طارق عز الدين في بيان الهيئة على ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، فالمسيرات هي واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.

وأكد عز الدين إن التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني هو محاولة يائسة للالتفاف على مطالب الشعب الفلسطيني واستخدام الذرائع لوضع العقبات أمام تنفيذ إجراءات كسر الحصار التي تم الاتفاق عليها برعاية الأشقاء المصريين و القطريين ووسطاء الأمم المتحدة.

وجدد عز الدين مطالب الهيئة بإنهاء الحصار الظالم ورفع كل أشكال المعاناة المفروضة على شعبنا التي يتسبب بها الاحتلال.

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