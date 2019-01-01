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أبو مرزوق: آثار صفقة القرن ستكون مدمرة

الجمعة 14 يونيو 2019 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: آثار صفقة القرن ستكون مدمرة


الدوحة /سما/

 أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن خطة صفقة القرن الأميركية لن تنجح وستكون آثارها مدمرة في كل مكان.

ولفت أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر، أن سياسات ترامب لم تنجح في أي مكان، مشيرًا إلى أنه فشل في أميركا اللاتينية ودمر البلاد وأفقر العباد، وأن حلفاءه في أوروبا لم يوافقوه على أي سياسة، ويخوض حاليًا مع الصين حربًا اقتصادية لن ينتصر فيها.

وقال "وفي بلادنا فجلب الفوضى والإضرابات مع صفقة القرن التي لم تخرج من القمقم بعد، ولكن آثارها المدمرة في كل مكان ولن تنجح".

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