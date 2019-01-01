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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 14 يونيو 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنيين الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة" المقامة على الحدود الشرقية للقطاع.

في سياق منفصل، قال موقع حدشوت 24 العبري، اندلاع حريقين في ناحال عوز وغابة سيمحوني بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وبحسب  إذاعة جيش الاحتلال، حريق ثالث اندلع في المجلس الإقليمي شعر هنيغف بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة الغربية" تاكيدا على رفض تصريحات السفير الامريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان وتأكيدا على رفض السياسية الامريكية التي أصحبت تشكل عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني.

واكدت الهيئة في بيان لها على ضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، مؤكدة استمرارها حتى تحقيق اهدافها.

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