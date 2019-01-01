معاريف تكشف عن فحوى رسالة ابلغتها حماس لملادينوف خلال لقائهما اليوم

غزة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن رسالة ابلغتها حركة حماس لملادينوف خلال لقائهما بغزة اليوم.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن حركة حماس قالت لملادينوف: "إما أن تلتزم إسرائيل بتطبيق تفاهمات التهدئة، أو سنجبرها على ذلك بطريقتنا".

وغادر منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنيوف قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الجمعة، بعد ان وصل في ساعات الصباح.

والتقى ميلادنيوف مع قيادة حركة حماس في اجتماع لم يعلن عنه في وقت سابق.

ووصل ميلادنيوف في ظل حالة التوتر التي تسود حدود قطاع غزة في أعقاب الغارات الاسرائيلية واغلاق البحر.

هذا ولم تعلن حركة حماس او ميلادنيوف عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الطرفين.

ونفت مصادر مقربة من ميلادينوف أن تكون إسرائيل قد طلبت من السفير القطري عدم الذهاب لغزة ومؤكدة أن الأمور تسير وفق التفاهمات والأموال ستنقل لغزة بشكل طبيعي.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت فجرًا موقعًا للمقاومة شرق مدينة غزة، واللسان البحري الجديد غربي مدينة خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.