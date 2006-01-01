ولادة أخف باندا عملاقة في العالم بالصين

وكالات / سما /

قالت السلطات المحلية إن أنثى باندا عملاقة بوزن 42.8 غرام قد وُلدت في مدينة تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتعد الباندا العملاقة الأنثى المذكورة أخف صغيرة باندا عملاقة مولودة في العالم، حيث يعادل وزنها وزن بيضة دجاج واحدة متوسط الحجم.

وأنجبت الباندا العملاقة الأم واسمها "تشنغدا" صغيرتها وأختها التوأم يوم الثلاثاء في قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة.

وكان وزن صغيرة الباندا العملاقة عند الولادة أقل من ربع وزن أختها التي كانت تزن 171.9 غرام، وطولها ثُلثي طول أختها فقط، وفقًا للقاعدة التي قالت إن صغيرة الباندا العملاقة المذكورة في حالة صحية مستقرة الآن، بفضل الرعاية المُوفّرة لها على مدار الساعة من قبل الباحثين في القاعدة.

وقبل ذلك، كان "وويي" أخف ذكر باندا عملاقة في العالم، وكان يزن 51 غراماً عند ولادته في عام 2006 في القاعدة، إلا أنه يزن الآن 132 كغم.

وحتى نوفمبر عام 2018، وُلد 284 صغير باندا عملاقة في قاعدة تشنغدو، بمعدل بقاء على قيد الحياة 98 في المائة.