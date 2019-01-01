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فيديو.. كيم كاردشيان في البيت الأبيض.. من أجل "مهمة خاصة"

الجمعة 14 يونيو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كيم كاردشيان في البيت الأبيض.. من أجل "مهمة خاصة"


وكالات / سما /

تواجدت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، الخميس، داخل البيت الأبيض والتقت الرئيس دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون.

وأعلنت كارداشيان أثناء تواجدها بجوار ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.

وأشارت نجمة تلفزيون الواقع إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى "أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج".

وشكرت كارداشيان ترامب على "تعاطفه" في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أميركا.

وجاء إعلان كيم كارداشيان، خلال حدث أقيم بداخل البيت الأبيض، الخميس، يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر ديسمبر.

يشار إلى أن كارداشيان زارت البيت الأبيض مرات عدة، من أجل مناقشة قضايا إصلاح العدالة الجنائية، وناشدت ترامب بمنح عفو عن أليس ماري جونسون، التي كانت تقضي عقوبة السجن بدون عفو مشروط لجرائم المخدرات.

وتم تخفيض عقوبات أكثر من 1000 سجين فيدرالي بسبب تشريع "الخطوة الأولى"، ، وفقا لتقرير حديث صادر عن لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة.

#كيم كاردشيان #البيت الأبيض

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