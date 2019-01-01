الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي و"بيرزيت" تبحثان مع الحكومة التونسية تعزيز التعاون الأكاديمي

رام الله / سما /

بحثت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وشريكتها جامعة بيرزيت مع سفير جمهورية تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح، تنفيذ رزمة من البرامج والأنشطة المتعلقة بتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، من خلال اتفاقية تعاون ستوقع قريبا برعاية الوكالة الفلسطينية؛ بين جامعة بيرزيت وجامعة صفاقس.

وشدد مدير عام الوكالة عماد الزهيري على أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج التي تعتبر ترجمة عملية للعلاقات التاريخية الأصيلة المميزة بين البلدين على المستويين الرسميّ والشعبيّ.

وأكد الزهيري جاهزية الوكالة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية الفلسطينية والتونسية بما يتماشى وتوجه وزارة التعليم العالي بخصوص الجامعات الحكومية، ويصب في مصلحة الجامعات المستقلة والأهلية أيضا، خدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن هذه المؤسسات تتميز بوجود كفاءات أكاديمية على المستويين العربي والدولي.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الأحمد أهمية الاتفاقية التي ستوقع والتي ستؤسس للتعاون بين الجامعتين في مجالات مختلفة.

من جهته، عبر السفير بن فرح عن سعادته بهذا التعاون الذي يضم أكاديميين وطلبة من البلديّن، مؤكدا جاهزية الحكومة التونسية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا التعاون بما يشمل تحقيق الأهداف المرجوة للطرفين.

وأشاد بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية في مجالات مختلفة، بما يعزز التنفيذ العملي لبرامج تعاون تعكس روح العلاقة والتضامن بين البلدين من خلال أنشطة وبرامج عملية قابلة للتنفيذ.