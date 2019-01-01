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المانيا تحقق 6.5 مليار يورو من بيع ترددات شبكة الجيل الخامس

الجمعة 14 يونيو 2019 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
المانيا تحقق 6.5 مليار يورو من بيع ترددات شبكة الجيل الخامس


وكالات / سما /

تمكنت ألمانيا من جمع 6.5 مليار يورو (7,3 مليار دولار) من بيع ترددات شبكة الجيل الخامس في مزاد استمر مدة ثلاثة أشهر شاركت فيه شركات الاتصالات في البلاد، وفق ما أعلنته الوكالة الفدرالية للشبكات أمس الأربعاء.

وفاقت نتيجة المبيعات التي أعلنتها الوكالة التوقعات السابقة التي كانت تراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو، وستذهب العائدات للعمل على إغلاق الفجوة الرقمية في البلاد، اذا أن الشبكات اللاسلكية في المانيا تحتل المركز الـ46 في العالم بالنسبة إلى سرعة التنزيل.

واشترت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى "دوتشيه تليكوم" و"فودافون" و"تليفونيكا" إضافة إلى "دريليش" المتخصصة بخدمات الانترنت 41 ترددا معروضا للبيع، واستحوذت "دوتشيه تليكوم" على حصة الأسد من المزاد، بحسب بيان الوكالة الاتحادية.

وشبكات الجيل الخامس هي أحدث تكنولوجيا فائقة السرعة في عالم الاتصالات، وتعد بتغيير جذري في عملية نقل البيانات، ما يجعل ممكنا توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية القيادة وعمليات التشخيص الطبي والعلاج عن بعد.

وستطلب برلين من الشركات الرابحة في المزاد تقديم الخدمة إلى 98 بالمئة من المواطنين الألمان، وكذلك جعلها متوفرة على طول الطرقات السريعة وخطوط سكك الحديد.

#الجيل الخامس #المانيا

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