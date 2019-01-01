قلنديا يطوي صفحة تراسنطا بيت حنينا ونادي جنين يهزم البيرة للوصول للاولى في دوري السلة

رام الله / سما /

قطع فريق مركز قلنديا شوطا كبيرا لبلوغ الفاينل 4 بعبوره محطة فريق تراسنطا بيت حنينا في مباراتهما الاولى ضمن الفاينل 8 بدوري جوال بعدما حقق عليه الفوز بنتيجة 81 نقطة مقابل 60 بفارق 21 نقطة في مباراتهما التي جرت الاربعاء على صالة المرحوم ماجد اسعد بالبيرة، وحقق فيها مركز قلنديا فوزا سهلا على بيت حنينا في ديربي القدس ، لتكون طريقه سهلة للفاينل 4 رغم وجود فرصة لبيت حنينا في مباراة الرد التي ستجري على صالة السرية .

فريق قلنديا قدم اداء كبيرا وضح من خلاله ان عينه صوب الفاينل 4 ولعب باريحية وبنظام وخطة رغم عدم وجود مدرب للفريق خارج نطاق اللاعبين بحيث ان عمر اكريم يقود الفريق كلاعب ومدرب في نفس الوقت، وحقق الفريق الفوز بيسر وسهولة ولم يجد منافسة حقيقية من بيت حنينا لذلك شارك الفريق معظم اللاعبين في ارباع المباراة وحقق فارقا كبيرا وصل الى 21 نقطة كاملة.

فريق تراسنطا بيت حنينا لعب مباراة سيئة للغاية فلم يقدم ما كان مامولا منه في الفاينل 8 ولعب بارتجالية اكثر منها خطة ، ووضح ان بعض اللاعبين يلعبون كل لوحده دون تفاهم وتنسيق وهذا اثر سلبا على الاداء قبل النتيجة

وجاءت ارباع اللقاء كمايلي:

الربع الاول 27-20 الربع الثاني 28 - 16 الربع الثالث 20-16 الربع الرابع 13- 13 والنتيجة الاجمالية 81 نقطة مقابل 60 .

حكم المباراة : عنان دراغمة وخالد سمحان وعمار نوفل وراقبها خميس ابو السعيد وسجلها عمران دار علي ووقتها محمد عواد و24 ث زاهر الدبس.

وكان حقق فريق نادي جنين فوزا مستحقا على مؤسسة البيرة ضمن الفاينل 4 للوصول للدرجة الاولى بنتيجة 62 نقطة مقابل 51 ليقترب نادي جنين من الصعود للدرجة الاولى فيما يودع البيرة الى الثانية.