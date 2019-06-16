صيام ومسالمة يؤكدان على اهمية لقاء الاولمبيين المصري والفلسطيني

رام الله / سما /

دعا عبد الله صيام نائب محافظ القدس الى ضرورة توفير الحشد اللازم للقاء الرياضي التاريخي والهام الذي سيجمع بين المنتخبين الاولمبي المصري ومنتخبنا الوطني على ستاد الشهيد فيصل الحسيني لما للقدس من مكانة واهمية ولكون القدس اعتمدت كعاصمة للرياضة العربية، علما انه تم اقرار عقد مثل هذا اللقاء التاريخي ولاول مرة بناء على اجتماع وزاراء الشباب والرياضة والذي عقد في القاهرة في نيسان الماضي بعد موافقة الرئيس المصري .

وأكد صيام خلال اجتماعه ظهر الخميس بوكيل المجلس الاعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة في مكتبه بضاحية البريد وبحضور كل من معتصم ابو غربية مدير عام مجلس الوسط بمجلس الشباب والرياضة ونادر الحموز مدير عام الشؤون العامة بمحافظة القدس وفواز حمايل مدير دائرة الشباب بالمحافظة ، على اهمية هذا اللقاء ودعمه له وضرورة ان تكون القدس عنوانا دائما ومحط الاهتمام الفلسطيني والعربي الدائم، ما قد يؤدي الى فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من محاربة الوجود العربي الفلسطيني في المدينة واستهدافهم بشكل شخصي والاجراءات العقابية بحق ابناء المدينة المقدسة .

كما أشار الى ضرورة اسغلال الرياضة ذات التاثير الكبير على المجتمع ولا سيما قطاع الشباب منهم لارسال رسالة القدس مركز الصراع والسيادة مع المحتل

بدوره اطلع مسالمة نائب المحافظ على ترتيبات مجلس الشباب والرياضة لاقامة المخيمات الصيفية في محافظة القدس موضحا الزيادة الواضحة لها عن العام الماضي بنسبة 150% من 16 مخيم الى 36 مخيم لهذا العام ما يعطي مؤشرا ايجابيا لما له من دور فاعل وحيوي في صقل شخصية الشباب المشاركين في المخيمات، وتاهيلهم وطنيا واخلاقيا، منوها الى ان الشعار العام للمخيمات هذا العام هو بعنوان "البيت لنا القدس لنا" .

واشار الى انه سيجري عقد اجتماع موسع لمدراء المخيمات الصيفية في مجلس الوسط والذي يضم القدس واريحا ورام الله يوم الاحد القادم 16/6/2019 في رام الله. كما سيتم الاسبوع القادم ايضا عقد الدورة التدريبية لمنشطي المخيمات الصيفية في المحافظة .