أكاديمية اطفال بلا حدود تطلق معسكرها السنوي في ايطاليا

رام الله / سما /

أطلقت مؤسسة أطفال بلا حدود ومن خلال برنامج اكاديمية كرة القدم فيها معسكرها التدريبي السنوي في مدينة فيرونا الايطالية وذلك من خلال الاجتماع الذي استضافته مؤسسة يوحنا بولس الثاني في الشرق الأوسط في مقرها في بيت لحم وذلك بحضور الأب إبراهيم فلتس رئيس مؤسسة اطفال بلا حدود وسهيل دعيبس المنسق العام في فلسطين والمدربين والاطفال المشاركين وذويهم من فروع بيت جالا وبيت لحم وبيت ساحور واريحا.

وقد تحدث في اللقاء سهيل دعيبس الذي رحب بالحضور موجها التحية والتقدير لمنتسبي الاكاديمية وذويهم على انتمائهم. تلاه الأب ابراهيم فلتس بكلمة اخرى وجه من خلالها الشكر الى مكتب ديوميرا للسياحة والسفر ورئيسته ادريانا سيجيللي والى نادي الاس فيرونا الايطالي ورابطة قدامى اللاعبين المحترفين الايطاليين وكل من يدعم تنفيذ هذا المعسكر سنويا. مضيفا ان المعسكر لهذا العام يتميز بمشاركة فرع الاكاديمية في مصر الذي تم افتتاحه هذا العام مشددا على اهمية اكتشاف وتنمية مهارة كرة القدم والذي يتم خلاله الدخول في معسكر مغلق في منتجع رياضي يضم فندقا وملاعبا ومسبح ومرافق رياضية اخرى يشرف عليه قدامى اللاعبين المحترفين الايطاليين..

ومن الجدير بالذكر بان المعسكر يستمر لمدة تسعة ايام تتضمن زيارات سياحية وترفيهية الى جانب برنامج التدريب الرياضي.