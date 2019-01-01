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مدافع المنتخب الوطني يزور قطاع غزة

الجمعة 14 يونيو 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع المنتخب الوطني يزور قطاع غزة


رام الله / سما /

وصل الدولي الفلسطيني محمد صالح المحافظات الجنوبية الخميس, لقضاء فترة قصيرة مع عائلته في غزة, قبل الرجوع إلى مصر لخوض فترة التأهيل برفقة ناديه المصري البورسعيدي.

وكان صالح متواجدا في ألمانيا منذ أكثر من شهر, بعدما أجرى عملية الرباط الصليبي, عقب إصابته خلال الفترة الماضية في مباراة ودية مع المصري البورسعيدي.

ومن المتوقع أن يمكث المدافع الدولي عدة أسابيع مع عائلته, قبل العودة إلى جمهورية مصر العربية, للاطمئنان على إصابته, تمهيدا للرجوع إلى الملاعب, عقب نهاية فترة التأهيل.

يشار إلى أن صالح انضم لصفوف المصري البورسعيدي في الانتقالات الشتوية الماضية,  قادما من فلوريانا المالطي.

#مدافع #المنتخب الوطني #محمد صالح

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