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مارادونا يستقيل من تدريب دورادوس ويخضع لعملية جراحية

الجمعة 14 يونيو 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مارادونا يستقيل من تدريب دورادوس ويخضع لعملية جراحية


وكالات / سما /

أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو مارادونا عن عدم استمراره في تدريب نادي دورادوس دي سينالوا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المكسيكي وذلك لأسباب صحية.

وجاءت استقالة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية في الوقت الذي جرى به التأكيد على خضوعه إلى عمليتين جراحيتين بالكتف والركبة ، بناءً على نصيحة الأطباء وفقاً لما أكده محاميه الخاص.

وقال ماتياس مورلا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” : “مارادونا قرر عدم الاستمرار مع دورادوس ، وبناء على نصيحة الطبيب سيخصص وقته لمتابعة صحته والخضوع لعمليتين جراحيتين بالكتف والركبة”.

وتولى دييجو مارادونا مسؤولية تدريب دورادوس دي سينالوا المكسيكي في سبتمبر / أيلول 2018 بعدما وقع عقداً مدته أحد عشر شهراً بهدف الصعود إلى دوري الدرجة الأولى المكسيكي لكرة القدم.

وقاد المدرب الأرجنتيني فريقه للتأهل إلى النهائي المؤهل إلى مرحلة الصعود بدوري الدرجة الثانية المكسيكي وكان على وشك الحصول على فرصة المنافسة على الصعود ولكنه سقط أمام سان لويس.

#مارادونا

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