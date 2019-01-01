حماس تدعو لمحاسبة المتورطين بمشاركة مستوطنين بعرس برام الله

غزة / سما /

أكدت حركة حماس أن مشاركة مستوطنين في عرس قرب رام الله "حالة شاذة عن وعي شعبنا بضرورة مقاومة الاحتلال".

وشدد القيادي بحماس عبد الرحمن شديد, الجمعة، على أن هذا "الفعل المستنكر لا يعبر عن أصالة شعبنا وتضحياته العظيمة التي يبذلها في سبيل تحرير أرضه".

وقال إن هذه "المظاهر التي تشمل الاحتفاء بالاحتلال ومستوطنيه المجرمين أو ما تنتهجه السلطة من تنسيق أمني، أو ما يدور من تطبيع عربي رسمي معه، لن يعطي شرعية للاحتلال على أرضنا، وسيبقى شعبنا على وعيه ونهج شهدائه وجرحاه وأسراه بمقاومته وتجريمه".

ودعا شديد إلى محاسبة المسؤولين عن هذه "المشاركة الآثمة"، ومقاطعتهم اجتماعيًا، والتنديد بفعلهم وكل ما يمت لهذه الأعمال غير الوطنية بصلة.