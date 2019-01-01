سكاري سبورت: يوفنتوس يغلق صفقة ساري

وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق نهائي على التعاقد مع ماوريسيو ساري لتولي تدريب الفريق خلفًا لأليجري.

وارتبط اسم ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي بالانتقال لتدريب فريق يوفنتوس، خاصةً بعد إعلان النادي رحيل ماسيمليانو أليجري عقب نهاية هذا الموسم.

وأشارت الشبكة بأن نادي يوفنتوس قد توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي بانضمام ماوريسيو ساري للسيدة العجوز.

وأكملت الشبكة بأن الإعلان عن انضمام ماوريسيو ساري لفريق يوفنتوس سيكون مساء اليوم الجمعة، وسيحصل نادي تشيلسي على مبلغ يقدّر بحوالي 5 ملايين استرليني مقابل السماح للمدرب الإيطالي بالانتقال لليوفي.

وذكرت “سكاي سبورتس” بأن عقد ماوريسيو ساري مع فريق يوفنتوس سيكون لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2022.

وأوضحت الشبكة بأن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق قد يكون المدرب الجديد لناديه عقب رحيل ماوريسيو ساري.

الجدير بالذكر أن الإيطالي ماوريسيو ساري قد نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي، حيث يعتبر أول لقب في مسيرته التدريبية.