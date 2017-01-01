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توتي يقرر الرحيل عن روما

الجمعة 14 يونيو 2019 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتي يقرر الرحيل عن روما


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس أن أسطورة روما فرانشيسكو توتي قرر الرحيل عن النادي الإيطالي هذا الصيف.

واعتزل النجم الإيطالي كرة القدم في صيف عام 2017 بعد 25 عاماً مع روما، وانضم على الفور إلى مجلس إدارة النادي.

وشارك توتي في 786 مباراة، وأحرز 307 أهداف، من بينها 250 هدفا في الدوري، وهو ثاني أعلى لاعب من حيث رصيد الأهداف في الدوري، خلف سيلفيو بيولا في الفترة من 1929 وحتى 1954.

ووفقاً لموقع كالشيوميركاتوويب، توتي يشعر بالتهميش في النادي، وغير راضٍ عن سياسة النادي والاتجاه الذي يسلكه.

علاوة على ذلك ، تم استبعاد البالغ من العمر (42 عامًا) من الاجتماع الأخير بين الرئيس جيمس بالوتا، والمدير فرانكو بالديني، والرئيس التنفيذي غيدو فينغا، والمدرب باولو فونسيكا، في لندن.من جانبه علق توتي على هذه التقارير بتغريدة على حسابه في تويتر، قائلاً:”يتم قول وكتابة العديد من الأشياء بشأن مستقبلي في محاولة لتخمين أفكاري وخياراتي. سوف أبلغكم بوجهة نظري في الوقت المناسب.”

#روما #توتي

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