  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جماهير ريال مدريد تهتف لمبابي في تقديم هازارد

الجمعة 14 يونيو 2019 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد تهتف لمبابي في تقديم هازارد


وكالات / سما /

واصلت جماهير ريال مدريد التوافد والاتجاه إلى ملعب ناديها التاريخي سانتياجو بيرنابيو من أجل استقبال الوافد الجديد النجم البلجيكي إدين هازارد.

ويتواجد الآن حسب تقارير بعض وسائل الإعلام الإسبانية حوالي 40 ألف من جماهير ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو في انتظار خروج إدين هازارد.

وقال الإعلامي سيرجيو فالنتين الصحفي في شبكة libertad digital أن جماهير ريال مدريد وأثناء انتظار خروج إدين هازارد هتفت بقوة باسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ونشر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين تغريدة عبر حسابه الشخصي الرسمي على تويتر قال فيها “جماهير ريال مدريد تهتف الآن باسم مبابي يقولون ‘نحن نحب مبابي’ “.

وارتبط اسم كيليان مبابي بقوة الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

#ريال مدريد #كيليان مبابي

الأكثر قراءة اليوم

صور : سقوط صاروخ اطلق من غزة على مبني في سديروت واصابته بشكل مباشر

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

يديعوت : لن نتفاجئ إذا رأينا غداً حقائب المال تدخل الى حماس

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو يتخلى عن سكان الغلاف بدلا من نزع سلاح حماس وتقوية السلطة وعودتها لغزة

مسؤول اسرائيلي : لو تم محو 40 مبنى شاهقًا في وسط غزة لما تم إطلاق الصاروخ

المصري: نبحث تقديم دعم مالي لموازنة الحكومة الفلسطينية

نافذ عزام : هناك محاولات لتخريب الجهود الرامية لكسر الحصار

الأخبار الرئيسية

الراحل عرفات والرئيس عباس

القواسمي لـ"سما : ما حدث بالأمس مع الراحل عرفات يحدث اليوم مع الرئيس ابو مازن

جنرال إسرائيلي: هذا الصيف سنصل إلى مواجهة عسكرية وليس علينا انتظار الجانب الآخر

العمادي وميلادينوف

الوسطاء نقلوا رسائل تطمينية للفصائل باستمرار تطبيق التفاهمات وادخال الأمول القطرية

العاهل الأردني والرئيس عباس

رغم ما أبلغ به ابو مازن .. العاهل الأردني غيّر رأيه وستشارك المملكة في مؤتمر البحرين

مستوطنون خلال عُرس برام الله

بالصور: مستوطنون يرفعون "فوق الأكتاف" خلال عُرس فلسطيني برام الله