جماهير ريال مدريد تهتف لمبابي في تقديم هازارد

وكالات / سما /

واصلت جماهير ريال مدريد التوافد والاتجاه إلى ملعب ناديها التاريخي سانتياجو بيرنابيو من أجل استقبال الوافد الجديد النجم البلجيكي إدين هازارد.

ويتواجد الآن حسب تقارير بعض وسائل الإعلام الإسبانية حوالي 40 ألف من جماهير ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو في انتظار خروج إدين هازارد.

وقال الإعلامي سيرجيو فالنتين الصحفي في شبكة libertad digital أن جماهير ريال مدريد وأثناء انتظار خروج إدين هازارد هتفت بقوة باسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ونشر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين تغريدة عبر حسابه الشخصي الرسمي على تويتر قال فيها “جماهير ريال مدريد تهتف الآن باسم مبابي يقولون ‘نحن نحب مبابي’ “.

وارتبط اسم كيليان مبابي بقوة الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.