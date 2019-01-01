بلدية غزة تنجز 900 معاملة للمواطنين خلال مايو الماضي

غزة / سما /

انجزت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة نحو 900 معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وتنوعت المعاملات المنجزة ما بين؛ استدعاءات وشكاوي، واشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وخدمات ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري أن المعاملات المنجزة شملت؛ 210 معاملة لشكاوي واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و22 اشتراك كهرباء جديد، و33 اشتراك مياه، و26 طلب إلغاء رخصة حرفة، و89 بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، وتجديد 55 رخصة حرفة، وتجديد تلقائي لرخص 9 مهن .

كما شملت المعاملات ؛ منح 41 رخصة بناء، وتسجيل 23 بناء جديد، والموافقة على 23إذونات بناء ثاني وثالث، و48 معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و70 معاملة تغيير اسم مشترك، ومعاملتين لتغيير اسم منتفع، و30 خلو طرف، و47 معاملة خلو طرف مخفض، و11 معاملة استثناء لبيان الشروط التنظيمية .

وبينت أن تم أيضاً إصدار رخصة هدم بناء واحدة ، و10 معاملات تعديل ملاك رخصة حرفة، ومعاملة سحب إشراف، و19 معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية وثالثة، إضافة إلى 15 معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و6 معاملة تحديد مسافة، و9 معاملة تسجيل عقد إيجار، و73 معاملة شفط بئر، و8 معاملات عامة.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد استحدثت منظومة خاصة للشكاوي للتسهيل على المواطنين، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: الرقم المختصر 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وتطبيق( الواتس آب)،

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين.