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إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال مسيرة سلمية شرق نابلس

الجمعة 14 يونيو 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين بمسيرة سلمية في قرية عزموط، شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي خرجت احتجاجا على مصادرة أراض في قريتي عزموط ودير الحطب، تمهيدا لشق شارع عسكري وثم ضمها لمخطط مستوطنة "الون موريه" لتوسعته.

وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى اشتعال الحرائق بالأراضي في منطقة المواجهات جراء قنابل الصوت والغاز.

وأشار دغلس إلى أن حركة "فتح" في عزموط دعت إلى المسيرة التي انطلقت من أمام مقرها في القرية عقب صلاة الجمعة، رفضا للقرار الإسرائيلي القاضي بالاستيلاء على 20 دونما بحجة شق شارع عسكري.

#إصابات

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