كاتس يتوجه لنيويورك للقاء غرينبلات للتباحث حول مؤتمر البحرين

القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول أميركي كبير، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيلتقي اليوم مع جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول في حديث لقناة 13 العبرية، أن كاتس سيلتقي مع غرينبلات في نيويورك، مشيرا إلى أن الوزير الإسرائيلي سيبقى لمدة 3 أيام في الولايات المتحدة.

وبين أن الاجتماع سيبحث الجهود الأميركية وآخر التطورات المتعلقة بمؤتمر البحرين الاقتصادي الخاص بخطة السلام الأميركية "صفقة القرن".

ورفض مكتب الوزير الإسرائيلي التعقيب على ذلك.

وكانت مصادر إسرائيلية نفت أن تكون تلقت تل أبيب دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في المنامة.