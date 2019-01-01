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بالصور: مستوطنون يرفعون "فوق الأكتاف" خلال عُرس فلسطيني برام الله

الجمعة 14 يونيو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: مستوطنون يرفعون "فوق الأكتاف" خلال عُرس فلسطيني برام الله


وكالات

تداول نشطاء عبر موقع التواصل "فيسبوك" صورًا تظهر مشاركة مستوطنين بحفل زفاف نجل رئيس مجلس قروي ديرقديس غرب رام الله، وأثار الحدث عاصفة من السخط وسط مطالباتٍ بإقالة رئيس المجلس ومحاسبته.

ونشر نشطاء مقاطع مصوّرة للحفل، يظهر فيه المستوطنين محمولين على أكتاف المحتفلين خلال سهرة الشباب لنجل رئيس المجلس القروي راضي ناصر، وتبادل العريس والمستوطن وضع الأكف على الأكتاف.

وتسببت مشاركة أولئك المستوطنين الذين حضروا بزيّهم وقبّعاتهم الدينية الواضحة، بغضبٍ واسع في الأوساط المحلية، ودعته للاستقالة من منصبه.

ورد رئيس المجلس القروي راضي ناصر، قائلاً : "كنت بعيدًا عن موقع الحفلة وأستقبل الضيوف للعشاء، وسمعت بحضور بعض الإسرائيليين للسهرة فطردتهم مباشرة هم والشباب الذين من معهم"، مؤكداً على أنه "أنا ابن فتح ما هتفت لغيرها".

يُذكر أن قرية دير قديس تبعد مسافة 20 كيلو مترًا عن مركز مدينة رام الل وتقع إلى الغرب منها، وترتفع عن سطح البحر نحو 380 مترًا.

#عرس #رام الله #مستوطنين
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