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جنرال إسرائيلي : هذا أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة

الجمعة 14 يونيو 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي : هذا أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

تحدث رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق الجنرال عاموس يادلين، اليوم الجمعة، عن ما اعتبره "أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة.

وقال الجنرال احتياط عاموس يادلين ، رئيس معهد دراسات الأمن القومي ان أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة هو أن حماس تثبت للفلسطينيين أنها تحقق مكاسب من "إسرائيل"  باستخدام القوة والإرهاب.

من جانبه قال الوزير السابق حاييم رامون: "على مدى العقد الماضي، حاول كل من بيبي وبوجي وباراك وليبرمان أن يفعلوا كل شيء ضد حماس، ابتداء من الضربات المؤلمة للغاية إلى الجزر الكثير، وما زالت حماس على قيد الحياة و"تقاتل"، متى نفهم أن حماس هي المشكلة وليست جزءًا من الحل؟

وختم بالقول ان الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة سكان الجنوب وسكان غزة هي تقويض حماس وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

#حماس #غزة #اسرائيل #عاموس يادلين

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