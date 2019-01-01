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وزير إسرائيلي : لا نرغب بحرب جديدة في غزة

الجمعة 14 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي : لا نرغب بحرب جديدة في غزة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالنت عن حزب الليكود إنه سيكون هناك معركة جديدة في قطاع غزة، وذلك عقب التوتر الأمني الليلة الماضية.

ووفقا لقناة كان العبرية، أوضح الوزير غالنت أن "إسرائيل" غير راغبة في الحرب، ولا تسعى وارءها، ولكننا سنلجأ لذلك الخيار إذا لم يبقَ أمامنا مفر من ذلك".

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في ساعة متأخرة من الليل سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة؛ وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه على منزل في مستوطنة "سديروت" بغلاف غزة.

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