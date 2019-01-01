قناة عبرية: لهذا السبب.. "إسرائيل" وحماس في تصعيد مستمر

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" في حالة تصعيد مستمر مع حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب المحلل الإسرائيلي في القناة العبرية، تسيفكا يحزكيلي، فإن "إسرائيل بحالة تصعيد مستمر في الوقت الراهن مع حماس؛ بسبب إشكالية في الاتفاقات الموقعة".

"في محادثات وقف إطلاق النار، تم الاتفاق على ما سيقدمه كل طرف في مقابل الهدوء، لكن السرعة والكمية لم تتحقق". وفقا ليحزكيلي.

وأضاف "نتيجة لذلك لا تستطيع إسرائيل إقناع حماس بالالتزام بالاتفاق المكتوب الذي تم توقيعه".

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في ساعة متأخرة من الليل سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة؛ وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه على منزل في مستوطنة "سديروت" بغلاف غزة.