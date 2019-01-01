ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"

غزة / سما /

وصل مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، عبر حاجز بيت حانون .

و سيلتقي قيادات حماس، ومتوقع وصول خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي الذي قد يصل هو الاخر يوم الأحد او الاثنين.

ونفت مصادر مقربة من ميلادينوف أن تكون إسرائيل قد طلبت من السفير القطري عدم الذهاب لغزة ومؤكدة أن الأمور تسير وفق التفاهمات والأموال ستنقل لغزة بشكل طبيعي.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت فجرًا موقعًا للمقاومة شرق مدينة غزة، واللسان البحري الجديد غربي مدينة خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.