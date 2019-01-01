"ديسكو وبار حلال" في ملهى ليلي آخر صيحات الترفيه في السعودية!

وكالات

أضواء ملونة تومض تارة وتخفت تارة أخرى، موسيقى صاخبة وفضاء مخصص للغناء والرقص، قد يكون مشهداً عادياً من داخل أحد الملاهي الليلية، لكن المشهد نفسه خلق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يوثق لقطات قيل أنها من داخل أول ملهى ليلي سيٌفتتح قريباً في مدينة جدة السعودية.

غرد النص عبر تويتر

"بار حلال"، هكذا وصف الصوت المرافق للفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الملهى الجديد، لكن ما طبيعته؟

وبحسب ما أورده موقع stepfeed، فإن هذا الملهى سيكون أحد الفروع التابعة لسلسلة النوادي الليلية الشهيرة "وايت"، والتي أعلنت أيضاً عبر صفحتها الرسمية على موقعي "فيسبوك" و" تويتر" عن افتتاح فرع جديد لها قريباً بمدينة جدة السعودية.

وكشف الموقع أن النادي الليلي الذي يُوصف بـ "ديسكو حلال" لن يقدم المشروبات الكحولية إلى الزبائن، على غرار بقية فروعه، كونها ممنوعة في السعودية. الديسكو الجديد سيعرض أنواعاً متنوعة من الموسيقى تُلبي الأذواق المختلفة. فضلاً عن ذلك، سيكون "الديسكو" مفتوحاً أمام الرجال والنساء على حد سواء، حسب ما ذكر موقع . Stepfeed.

خبر افتتاح "ديسكو" على الأراضي السعودية أحدث تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خلف ردود فعل غاضبة خاصة من التيارات المحافظة في السعودية.

وبحسب ما جاء في تقارير إعلامية لن يفتح "الديسكو الحلال" أبوابه طيلة أيام السنة، حيث سيكون مفتوحاً بشكل مؤقت وذلك ضمن مهرجان جدة السنوي.

وفي هذا السياق يرى نشطاء أن خطوة افتتاح الملهى الليلي هي مثابة "اختبار"، للتعرف على ردود الفعل ومن ثم قد تتوسع إلى خطوات مماثلة.

ومنذ تولي محمد بن سلمان زمام الأمور في السعودية، عرفت المملكة تغييرات مختلفة بدءاً من السماح للمرأة بقيادة السيارات، ورفع حظر دخول النساء إلى الملاعب الرياضية، والآن يأتي الدور على وسائل الترفيه والأنشطة والفعاليات الفنية.

المصدر : وكالات