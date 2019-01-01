نافذ عزام : هناك محاولات لتخريب الجهود الرامية لكسر الحصار

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد نافذ عزام، أن هناك محاولات لا تخدم الصالح الوطني العام، وتهدف لتخريب الجهود الهادفة لكسر الحصار عن غزة.

وقال عزام في تصريح صحفي :" منذ الأمس نتابع مع الأخوة المصريين تثبيت حالة الهدوء، وإعطاء فرصة لتتنفيذ إجراءات إنهاء الحصار المتفق عليها".

وأضاف عزام أن أي أفعال تتعارض مع هذا المسعى لا تحظى بغطاء من القوى والفصائل والمقاومة، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لخلق ذرائع ومبررات للتفلت، والتنصل من المسؤولية عن معاناة الناس، ومن الواجب قطع الطريق على هذه المحاولات.