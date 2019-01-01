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أبو بكر يفوز بأعلى اصوات انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين

الجمعة 14 يونيو 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر يفوز بأعلى اصوات انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين


رام الله / سما /

فاز نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر،الخميس، بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

وجرت الانتخابات، ضمن أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحافيين في تونس، الذي ينعقد لأول مرة في العالم العربي.

وهاتف الرئيس محمود عباس، نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، وهنأه بفوزه بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

واكد الرئيس، ان هذا الفوز هو انتصار للصحافة الفلسطينية التي تعمل على فضح جرائم الاحتلال ونشر الرواية الفلسطينية، ونقل صوت شعبنا وقضيته العادلة الى العالم.

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